В Ростове осталось 60 человек, сражавшихся во время Великой Отечественной войны

Сейчас в Ростове проживает 60 участников Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал председатель Ростовского городского Совета ветеранов Валентин Владимирович Гербач.
По его словам, самому возрастному из них — Родиону Степановичу Шутенко — 103 года. Он принимал участие в Сталинградской битве. 7 ноября Родион Степанович планирует отпраздновать свой 104-й день рождения. Он до сих пор пишет картины.
Он добавил, что ко Дню Победы при активном участии Ростовской-на-Дону организации ветеранов готовится издание книги «Ростов-на-Дону. Город Героев». В нее войдут имена и биографии, описание подвига 130 Героев Советского Союза, 16 полных кавалеров ордена Славы, 33 Героев России. На сегодняшний день в Ростове проживает 7 Героев России. Герои СВО войдут туда так же, как герои Великой Отечественной и участники горячих точек.
Валентин Владимирович Гербач поздравил ростовчан с Днем защитника Отечества.
— С глубоким уважением и гордостью за достойных сынов нашей Родины поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Он приходится на 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества, и этот праздник объединяет всех настоящих мужчин — тех, кто стоял на защите интересов нашей страны и ее народа в разные периоды истории. Нет миссии почетнее и благороднее, чем защищать свою Родину.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! В этот день хочу выразить вам особую благодарность за ваш вклад в защиту и процветание Отечества. Вы — настоящие герои, чья отвага и мужество защитили нашу страну в трудные времена. Ваше самоотверженное служение, преданность традициям Отечества — это великое наследие, которым мы гордимся, оно вдохновляло и вдохновляет на подвиги новые поколения.
Слова глубокой признательности хочу сказать новому поколению наших защитников Отечества, которые сейчас сражаются с нацистами и бендеровцами всей Европы, выполняя боевые задачи в условиях спецоперации.
Пусть этот праздник будет наполнен заслуженным уважением, любовью и заботой близких, гордостью за вашу службу и вклад в обеспечение мирной жизни нашей страны. От всей души желаю всем, кто сейчас стоит на страже мира в России, воинской удачи, здоровья, долгих лет жизни и неизменного уважения российского народа за избранный вами славный путь защиты интересов своей Родины!
Всем нашим защитникам успеха и уверенности в завтрашнем дне, здоровья и благополучия.