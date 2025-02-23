В Ростове осталось 60 человек, сражавшихся во время Великой Отечественной войны

— С глубоким уважением и гордостью за достойных сынов нашей Родины поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Он приходится на 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества, и этот праздник объединяет всех настоящих мужчин — тех, кто стоял на защите интересов нашей страны и ее народа в разные периоды истории. Нет миссии почетнее и благороднее, чем защищать свою Родину.