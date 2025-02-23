Где увековечена воинская слава в Башкирии

Это и открытые за последние годы памятники легендарному комдиву, Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе и на малой родине в Кармаскалинском районе, знаменитому летчику-штурмовику Мусе Гарееву в Илишевском районе, герою Великой Отечественной войны, водрузившему знамя над рейхстагом, Гази Загитову в парке Победы и многие другие, о которых не раз писало агентство «Башинформ».
В честь знаменательной даты и в преддверии 80-летия Великой Победы еще раз вспомним о памятниках Башкортостана, связанных с боевыми событиями и прославленными воинами.
Памятник Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину
Памятник двум Героям Советского Союза, совершившим сходные подвиги, расположен в самом центре уфимского парка Победы. 19-летний уфимец Александр Матросов стал символом беззаветной преданности Родине. 23 февраля 1943 года он закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота, ценой жизни обеспечил успех наступления наших войск и спас жизни однополчан.
Памятник представляет собой 25-метровый пилон. На нем закреплены бронзовые портреты рядового Александра Матросова и лейтенанта Миннигали Губайдуллина, выше разместилась Золотая Звезда. У подножия пилона — фигура солдата, за спиной которого взметнулась плащ-палатка — пламя войны. На подходе к памятнику уложено 8600 бетонных плит, каждая в квадратный метр. Плиты окружают пьедестал из красного шлифованного гранита. Горельеф Героев весит 2,5 тонны, а фигура солдата — 11 тонн. Они отлиты на Мытищинском заводе художественного литья имени Белашовой.
Памятник был открыт 8 мая 1980 года в честь 35-летия Победы советского народа над фашистской Германией. Авторы — скульпторы Лев Кербель, Николай Любимов и архитектор Георгий Лебедев.
«Над памятником я работал с каким-то особым вдохновением, — писал народный художник СССР Лев Кербель. — Я сам участник войны и считаю, что все мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищал нашу Родину, грудью ложился на амбразуры, таранил в бою вражеские самолеты, рискуя жизнью, спасал раненых, с последней гранатой в руке шел на вражеский танк».
Памятник-мемориал землякам, ушедшим на фронт
Этот памятник встречает и провожает жителей Уфы и гостей на площади перед железнодорожным вокзалом башкирской столицы. Он посвящен героям — нашим землякам, которые ушли на фронт летом 1941 года. Памятник открылся в День памяти и скорби, 22 июня 2020 года. Теперь все жители и приезжающие смогут остановиться у объекта и почтить память героев.
Гранитно-бронзовая скульптурная композиция представляет собой целый ансамбль, отражающий тему проводов на фронт в 1941 году. Мемориал состоит из 9 фигур, одетых в разные национальные костюмы. Это подчеркивает многонациональность нашего народа. На переднем плане — офицер, обнимающий детей. Рядом стоит его отец. Пока он не идёт воевать, но наступит время, и старшее поколение тоже пойдёт защищать свою землю. Слева воин прощается с женой. Еще один солдат с дочерью идет к поезду. В отдалении фигура женщины, как обобщенный символ Родины.
Объект воплотил в жизнь скульптор Вадим Кириллов вместе с авторским коллективом. Работа над проектом продолжалась более двух лет.
Памятник героям Октябрьской революции и Гражданской войны
29 апреля 1975 года в уфимском сквере между улицами Мингажева, 8 Марта и 50-летия Октября был открыт памятник героям Октябрьской революции и Гражданской войны. На пьедестале установлена монументальная группа героев. В центре — фигура рабочего-кузнеца, который винтовкой замахнулся над головой, как молотом. Справа красноармеец, слева крестьянин-конник, замыкает композицию фигура пожилого бойца. Он упал на колено, зажав рукой раненое сердце, а другой рукой продолжает держать оружие. Три фигуры защищают его своими телами. Общая высота скульптуры — 12 метров, высота фигур — 9 метров. Вес бронзовых частей памятника — 95 тонн.
Автор монумента — Лев Кузнецов, выпускник скульптурного факультета Ленинградского художественного института имени Репина. Творческое участие в работе принял архитектор Александр Семенов, который произвел «привязку» памятника к месту. Инженерный расчет несущих конструкций, постамента, фундамента произвел инженер-конструктор Александр Коткин. Работа над созданием памятника продолжалась девять лет. Скульптурная группа была отлита на ленинградском заводе «Монумент-скульптура».
Интересно, что скульптор, командир взвода в годы Великой Отечественной войны Лев Кузнецов родился в Азербайджане, но в 40-летнем возрасте переехал в Уфу. В 1978 году за создание памятника героям революции и Гражданской войны Лев Кузнецов был удостоен звания заслуженного художника Башкирии, стал лауреатом республиканской премии имени Салавата Юлаева.
Памятник Василию Чапаеву
В 2019 году в селе Красный Яр Уфимского района на высоком берегу Белой был открыт памятник Василию Чапаеву. Легендарный участник Первой мировой и Гражданской войн, начальник дивизии в Красной армии — одна из самых известных исторических личностей эпохи Гражданской войны в России.
Автором необычного памятника стал местный житель Юрий Чижов. Работа выполнена из металла толщиной около 16 миллиметров. Рисунок вырезался плазморезом по эскизу.
«Это совершенно новые технологии. Я искал узнаваемый портрет Чапаева, хотел, чтобы его было видно и с этого берега, и с противоположного. Надеюсь, что по Белой всё-таки будут ходить теплоходы, и с реки людям будет видно памятник. Люди старшего поколения помнят Чапаева. Я сделал памятник прежде всего для подрастающего поколения, чтобы молодые люди тоже чтили, помнили и гордились. Надо гордиться своими корнями, земляками и тем, что происходило на нашей земле», — говорит автор памятника.
Аллея героев братских народов Великой Отечественной войны
Расположена в селе Улу-Теляк Иглинского района. Героям разных национальностей, как память для нынешних и будущих поколений, установлен 21 памятник. 2 июля 2022 года состоялось открытие бюстов 20 героев Великой Отечественной войны разных национальностей. Представлены бюсты 20 героев, внесших неоценимый вклад в историю российского государства. Среди них есть и бюсты наших земляков — Минигали Шаймуратова, Тагира Кусимова, Гази Загитова, Магубы Сыртлановой.
Автор и исполнитель проекта — известный в Башкирии предприниматель, конезаводчик, владелец крестьянско-фермерского хозяйства Хасан Идиятуллин. По словам автора, он старался выбирать яркие личности.
«Герои живы, пока живет память. Мы решили увековечить память о войне, о дружбе народов, — говорит Хасан Сагитзянович. — Наша работа направлена на военно-патриотическое воспитание граждан. Почему речь идёт о братских народах? Потому что на войне не было национальностей. Под пулю шли все одинаково. И независимо от национальности оставались лежать в братских могилах. И сейчас я захотел увековечить память этих людей, чтобы они представляли свою нацию, национальность».
Памятник Николаю Гастелло
Памятник, посвященный Герою Советского Союза, летчику Николаю Гастелло, находится в Уфе перед библиотекой УМПО на улице Сельской Богородской. Герой прославился тем, что направил свой самолет в колонну противника во время Великой Отечественной войны, совершив «огненный таран».
«Героический подвиг совершил командир эскадрильи капитан Гастелло. Снаряд вражеской зенитки попал в бензиновый бак его самолёта. Бесстрашный командир направил охваченный пламенем самолёт на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. Десятки германских машин и цистерн взорвались вместе с самолётом героя», — говорилось в сводке Советского информбюро.
Николай Гастелло, родившийся в Белоруссии и живший в Москве, в 1918 году из-за голода в составе группы школьников-москвичей был эвакуирован в Башкирию. Скульптура из гранита установлена в Уфе в 1985 году по проекту Александра Панова.
Бюст Тагира Кусимова перед его музеем
Память прославленного полководца, Героя Советского Союза, генерал-майора Тагира Кусимова увековечена и в парке Победы (где его бюст установлен рядом с бюстом комдива 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова), и на его малой родине — в деревне Кусимово Абзелиловского района.
Величественный бюст установлен перед музеем Тагира Кусимова. Раньше на этом месте стоял дом, где провел первые годы жизни Тагир Таипович. Кстати, улица тоже носит имя Тагира Кусимова. Автор бюста — уфимский скульптор, лауреат международных конкурсов, член Союза художников Республики Башкортостан Халит Галиуллин.
«Бюст сделан по заказу колхоза имени Кусимова в начале 80-х годов прошлого века, тогда председателем был Шугуров Расуль Игдисамович. Еще был жив основатель музея, педагог, краевед, ветеран Великой Отечественной войны Гумер Гильманов, — рассказала завмузеем Гузель Исканьярова. — Бюст поставили перед музеем не сразу, торжественное открытие состоялось в 1986 году. Мы сначала думали, что бюст сделан из бронзы, но автор ответил, что это выкладка по меди. Сейчас бюст Тагира Кусимова является обязательным местом для фотографий посетителей».
Мемориальный комплекс морякам Башкортостана
Мемориальный комплекс морякам Башкортостана, погибшим в мирное время при исполнении воинского долга, начал строиться по инициативе Морского собрания РБ. Торжественное открытие состоялось в октябре 2017 года. Комплекс состоит из четырех элементов: рубка атомной подводной лодки, скульптура женщины на скале, географический указатель, стела с ботиком Петра I и барельефами основателей Российского флота.
77 уроженцев Башкортостана (моряки) погибли после Великой Отечественной войны. Пять имён, высеченных на рубке подводной лодки, принадлежат бойцам, погибшим в чеченской войне (морская пехота). Рубку многоцелевой торпедной атомной подводной лодки «К-306» проекта 671 «Ерш» привезли в Уфу в сентябре 2014 года с судоремонтного завода «Нерпа» города Снежногорска Мурманской области. Рубка весит более 20 тонн, длина 18 метров, высота почти 4 метра. Это единственная подобная рубка, которая сегодня осталась на постсоветском пространстве.
— Рубку помог найти наш земляк, вице-адмирал Игорь Мухаметшин (заместитель Главнокомандующего ВМФ по вооружению). На заводе требовали 9 млн рублей, но удалось договориться на 2 млн 670 тысяч. В числе городов, претендовавших на рубку, были Нижний Новгород, Челябинск, Оренбург, — рассказала заведующая просветительским отделом Республиканского музея Боевой Славы Лилия Нурасова.
Многоцелевая подводная торпедная атомная подлодка «К-306», изготовленная на Ленинградском адмиралтейском объединении, вступила в строй в декабре 1969 года. Главный конструктор проекта Георгий Чернышев. Глубина погружения 400 м (рабочая 320 м). Водоизмещение надводное — 4250 т, подводное — 6085 т. Длина корпуса 92,5 метра, высота — 14,4, ширина корпуса — 16,5 м. Последний бортовой номер — 654. За 22 года нахождения в составе ВМФ СССР выполнила задачи 11 боевых служб, в том числе и подо льдами Арктического бассейна. 24 июня 1991 года исключена из состава ВМФ.
Танк Т-34 в парке Победы
Один из интересных экспонатов в уфимском парке Победы — легендарный танк Т-34, установленный на высоком постаменте. Лучший танк в мире периода Великой Отечественной войны — быстроходный, неуязвимый, способный преодолевать высокие препятствия и водные преграды. По своим боевым и тактико-техническим качествам танк Т-34 превосходил все немецкие машины. Масса танка — 25,6 — 32 тонны. Экипаж — 4 человека. Танк при желании можно завести, он полностью исправен.
Танк Т-34 выпускался серийно с 1940 года. Конструкция 34-ки знаменует собой качественный скачок в отечественном и мировом танкостроении. В машине впервые органично сочетаются противоснарядное бронирование, мощное вооружение и надежная ходовая часть. Танк вооружался 76,2-мм пушкой Л-11, которая вскоре была заменена более мощной пушкой Ф-32, а затем и Ф-34. Таким образом, по вооружению он соответствовал тяжелому танку КВ-1. Высокая подвижность обеспечивалась мощным дизельным двигателем и широкими гусеницами.
Последняя модификация (Т-34−85) состоит на вооружении некоторых стран по сей день. Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и дальнейшее развитие мирового танкостроения. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны. При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, баллистическими, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками.
Благодарим за содействие в подготовке материала Республиканский музей Боевой Славы.