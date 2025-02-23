Где увековечена воинская слава в Башкирии

«Это совершенно новые технологии. Я искал узнаваемый портрет Чапаева, хотел, чтобы его было видно и с этого берега, и с противоположного. Надеюсь, что по Белой всё-таки будут ходить теплоходы, и с реки людям будет видно памятник. Люди старшего поколения помнят Чапаева. Я сделал памятник прежде всего для подрастающего поколения, чтобы молодые люди тоже чтили, помнили и гордились. Надо гордиться своими корнями, земляками и тем, что происходило на нашей земле», — говорит автор памятника.