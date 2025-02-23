Конфликтного тигра поймали в Бикинском округе Хабаровского края

Отметим, что в 2024 году было отловлено 11 тигров, а в 2025 году — уже шесть. Пойманных животных осматривают ветеринары. Если они здоровы, их выпускают в отдаленные от людей места. Тигры с травмами или неспособные самостоятельно охотиться остаются в центре «Утес» для реабилитации.