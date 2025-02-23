Конфликтного тигра поймали в Бикинском округе Хабаровского края

Специалисты управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края поймали очередного конфликтного амурского тигра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отловили зверя в окрестностях села Лесопильное в Бикинском округе региона.
— Специалистам попался взрослый самец. В результате первичного визуального осмотра обнаружены травмы передних и задних лап. Также у животного обломаны некоторые клыки. Полное заключение о состоянии тигра дадут ветеринарные врачи, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что с 8 по 18 февраля управлением зафиксировано 16 конфликтных ситуаций с амурскими тиграми. Хищников замечали в различных населенных пунктах нескольких районов и их окрестностях: Кутузовке, Васильевке, Бичевой, Святогорье, Полётном, Сукпае, Лесопильном, Казакевичево и Шумном.
Отметим, что в 2024 году было отловлено 11 тигров, а в 2025 году — уже шесть. Пойманных животных осматривают ветеринары. Если они здоровы, их выпускают в отдаленные от людей места. Тигры с травмами или неспособные самостоятельно охотиться остаются в центре «Утес» для реабилитации.