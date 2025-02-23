На севере Приморья поймали девятого конфликтного тигра этой зимой

Конфликтная тигрица была изъята из природы в Пожарском районе Приморского края. Около посёлка Красный Яр утром 23 февраля сотрудники госохотнадзора и специалисты центра «Тигр» нашли и отловили хищника.
Это уже девятый конфликтный тигр, которого этой зимой отловили в Приморском крае. Нынешняя тигрица — самка возрастом около двух лет.
Сейчас её доставят для осмотра ветеринарами в центр «Тигр» в селе Алексеевка Надеждинского района. После этого специалистами будет принято решение о её дальнейшей судьбе.
Возможно, именно эта тигрица нападала ранее на собак в селе Знаменка.
Ранее амурских тигров отлавливали в Хасанском и Ольгинском муниципальных округах, а также в Дальнереченском районе. Двое из ранее отловленных выпущены в природу, двое хищников погибли. Остальные находятся в центре реабилитации диких животных.