Десятки домов в Омске останутся без холодной воды 26 февраля — список

Десятки домов в Центральном округе останутся без холодной воды в среду, 26 февраля. Отключение связано с работами на насосной станции на улице Звездова. Об этом предупредили в «Росводоканале».
С 10:00 до 16:00 не будет холодной воды:
Улица Звездова, 95, 98, 101, 101/1, 103, 105, 105а, 107;
Улица Куйбышева, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8, 31;
Улица 8-я Линия, 78;
Улица 9-я Линия, 44, 46;
Улица Иркутская, 3, 5, 68, 68/1, 70, 72, 74, 74/1;
Улица Богдана Хмельницкого, 42, 42к1, 44, 46;
Улица Омская, 106, 108, 108а, 110, 114, 114/3;
Улица 10 лет Октября, 105, 105к1, 107, 109, 111, 113, 115, 115/1, 117.
Жителей домов, которые входят в список выше, просят предварительно запастись водой.