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Метели и гололедицу прогнозируют днем 23 февраля в Ростовской области

Прогноз погоды на 23 февраля уточнили синоптики Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 февраля, местами по Ростовской области возможны метели и гололедица, предупреждают синоптики Гидрометцентра.

— Будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Утром и днем местами возможны метель и гололедица, — говорится в прогнозе погоды.

Ветер должен быть северным и северо-западным 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−17 м/с. Дневная температура воздуха по региону ожидается в пределах от −3 до −8 градусов. Предстоящей ночью столбики термометров сохранятся в районе от −9 до −14, при прояснениях будет до −20 градусов.