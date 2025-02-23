Метели и гололедицу прогнозируют днем 23 февраля в Ростовской области

Ветер должен быть северным и северо-западным 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−17 м/с. Дневная температура воздуха по региону ожидается в пределах от −3 до −8 градусов. Предстоящей ночью столбики термометров сохранятся в районе от −9 до −14, при прояснениях будет до −20 градусов.