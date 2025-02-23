В основу легенды о 23 февраля легла историческая фальшивка

«Я с пролетарским отрядом луганчан и двумя бронепоездами моряков ведем непрерывную перестрелку с немецкой пехотой. Со стороны немцев вдоль полотна железной дороги проселком движутся, поднимая тучи пыли, колонны солдат. Орудийный и пулеметный огонь с нашей стороны заставляет колонны сойти с дороги, но движение продолжается. Усиленный огонь наших пушек и пулеметов наконец заставил колонну разбиться на небольшие группы, но люди по-прежнему шли в нашу сторону… Через некоторое время получаю сообщение, что идут наши же [русские] солдаты с румынского фронта… На все мои расспросы о немцах и о том, как они их пропустили через свой фронт, я не мог ничего добиться. Попытался было устроить импровизированный митинг, но из этого ровно ничего не вышло. На предложение поступить в отряд хотя бы 2−3 десяткам (из 400−500…) не нашлось ни одного желающего. Больше того, ни один человек не вступил со мною в спор, даже в разговор. “Хвате з нас, навоевались, годи”, — раздавались отдельные голоса. Никто из этих людей не интересовался, кто мы, в кого стреляем, кто против нас… Они стихийно рвались домой».