Как отпраздновать Масленицу в Иркутске 2025

Масленица — это традиционный народный праздник, и зависит он от даты празднования Пасхи. В 2025 году Масленичная неделя пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Это будут насыщенные дни. Для жителей подготовили праздничную программу — народные гуляния, сжигание чучел, соревнования, концерты, представления для детей и, конечно, угощение вкусными блинами. Всего в течение недели в городе пройдёт 45 мероприятий. Где и как будут праздновать Масленицу в Иркутске в 2025 году, читайте подробнее в материале irk.aif.ru.