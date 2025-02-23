Как отпраздновать Масленицу в Иркутске 2025

Масленица — это традиционный народный праздник, и зависит он от даты празднования Пасхи. В 2025 году Масленичная неделя пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Это будут насыщенные дни. Для жителей подготовили праздничную программу — народные гуляния, сжигание чучел, соревнования, концерты, представления для детей и, конечно, угощение вкусными блинами. Всего в течение недели в городе пройдёт 45 мероприятий. Где и как будут праздновать Масленицу в Иркутске в 2025 году, читайте подробнее в материале irk.aif.ru.
В этом году Масленица начнётся в понедельник 24 февраля, а закончится в воскресенье 2 марта Прощеным воскресеньем. Во время Масленичной недели сжигают чучело — это древний славянский обряд, символизирующий прощание с зимой и наступление весны.
Масленица в Доме народного творчества.
Иркутский областной Дом народного творчества приглашает жителей и гостей весело отметить Масленицу. Так, 25 февраля гости узнают о традициях и обычаях Масленицы, поучаствуют в народных играх и споют обрядовые песни масленичной недели. Еще всех ждут весёлые соревнования, а именно забег в мешках, перетягивание каната, «петушиные бои».
Праздничное настроение подарит народная фолк-группа, которая виртуозно сыграет на трещотках, бубнах, коробочках, ложках и вертушках. А завершится Масленица большим хороводом! Вход — 500 рублей.
В четверг 27 февраля в Ремесленном подворье гостей встретят скоморохи с шутками-прибаутками и частушками. Театр кукол «Балагантьеры» покажет представление «В духе Петрухи». Вход бесплатный. 26 и 27 февраля мероприятия пройдут на улице 3 Июля, 17А. Начало в 12:30.
Масленица в «Тальцах».
Этнографический музей «Тальцы» приглашает школьников на празднование Масленицы, которое пройдёт с 24 по 27 февраля. На мастер-классах дети сделают куклу-веснянку, а после этого поучаствуют в русских забавах: покатаются на санках, лошадях.
Самые широкие гуляния пройдут на выходных 1 и 2 марта. В музее под открытым небом 1 и 2 марта с 12:00 до 16:00 жителей ждут народные игры, хороводы, пляски, перетягивание каната, подъем гирь, хождение на ходулях и яркое выступление фольклорных коллективов.
А удалые молодцы смогут попробовать свои силы и залезть на «масленичный» столб, чтобы достать с верхушки подарки. И, конечно, все желающие смогут попробовать вкуснейшие блины, а на память о празднике купить сувенир у народных мастеров на ярмарке ремесленных изделий.
«Ещё в эти дни в кармашек главной куклы праздника Масленицы можно положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, то они улетучатся вместе с дымом», — рассказали АиФ-Иркутск в музее.
Для взрослых вход — 300 рублей, а для школьников и пенсионеров — 150 рублей.
Масленица в Краеведческом музее.
В Краеведческом музее в субботу 1 марта состоится представление «Как на масленой неделе». Гостям расскажут о масленичном календаре. Ещё желающие смогут поучаствовать в народных играх. Мероприятия пройдут на улице Карла Маркса, 13 в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Вход — 500 рублей.
В воскресенье 2 марта артисты театра народной драмы проведут Масленицу для детей. Праздник пройдёт на Аллее сказочных фигур на улице Театральной рядом с театром. Начало в 13:00.
Масленица в усадьбе Волконских.
2 марта в 13:00 весёлая Масленица пройдёт в усадьбе Волконских в переулке Волконского, 10. Для жителей подготовили увлекательную программу. Гостей ждут музыка, конкурсы, лотерея и азартные соревнования. Те, кто быстрее съест блины, сильнее окажется в перетягивании каната и выиграет в конкурсе гиревиков «Богатырская сила», получат призы.
Маленьким гостям покажут представление «Всё коту Масленица» и фрагмент спектакля «Кошкин дом».
В воскресенье 2 марта гости смогут не только поучаствовать в различных мероприятиях, но также посмотреть экспозицию музея, выпить горячий чай с вкусными блинами и покататься на лошадях. Вход стоит 350 рублей, для школьников и пенсионеров — 250 рублей.
Где сожгут чучело Масленицы.
Массовые народные гуляния пройдут в каждом районе Иркутска. Все желающие изведают блинчики, проверят силу богатырскую, поучаствуют в хороводах и, конечно, какая Масленица без сжигания чучела. Все праздники пройдут возле Дворца спорта «Труд» на Ленина, 48, в предместье Рабочем на Каштаковского, 55, в парке «Комсомольском» на Авиастроителей, 47 и в сквере на Севастопольской, 216а.
Такая программа на Масленицу в Иркутске 2025. Будет ярко, весело и сытно!
Во время празднования за порядком будут следить сотрудники полиции и дежурить пожарные, врачи. В эти дни не будут продавать воздушные шары. Если на Масленицу планируете запустить беспилотный летательный аппарат, то нужно взять разрешение. В администрации добавили, что если ухудшится погода, то сжигание чучел могут отменить.