Определены сроки весенней охоты в Новосибирской области на 2025 год

На южных территориях региона, включающих Баганский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Ордынский, Сузунский, Черепановский и Чистоозерный районы, охота будет разрешена с третьей субботы апреля и продлится пять дней. В этот период будет разрешен отстрел селезней, уток и белолобых гусей.