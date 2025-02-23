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Определены сроки весенней охоты в Новосибирской области на 2025 год

Сезон начнется с охоты на селезней и уток.

Источник: Om1 Новосибирск

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области объявило даты открытия весеннего охотничьего сезона в 2025 году.

Согласно опубликованной информации, сезон начнется с охоты на селезней и уток.

На южных территориях региона, включающих Баганский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Ордынский, Сузунский, Черепановский и Чистоозерный районы, охота будет разрешена с третьей субботы апреля и продлится пять дней. В этот период будет разрешен отстрел селезней, уток и белолобых гусей.

На северных территориях, а именно в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Северном, Татарском, Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Чановском и Чулымском районах, охота откроется с четвертой субботы апреля и также продлится пять дней.

флора и фауна