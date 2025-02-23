В Екатеринбурге умер 35-летний директор центра «Форпост»

В Екатеринбурге умер директор муниципального центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Максим Леготин. Мужчине было 35 лет. Об этом заявил директор мэрского департамента молодежной политики Артем Николаев в личном Telegram-канале.
— Сегодня не стало моего друга и коллеги, директора Центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Максима Павловича Леготина, — рассказал Артем Николаев.
Он был примером порядочного и честного человека. Мужчина любил свою семью, друзей и работу. Максим Леготин был настоящим профессионалом и сильным руководителем. Для команды его смерть — это большая утрата.