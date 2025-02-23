Окончен поиск внезапно пропавшего два дня назад в Пермском крае мальчика

О том, что мероприятия по поиску завершены, волонтёры сообщили утром 23 февраля. 14-летнего подростка, пропавшего в Яйве, искали с 21 февраля. В тот день он вышел из своего дома в посёлке и бесследно исчез. Мальчик не выходил на связь. 22 февраля к поиску подростка присоединились волонтёры, которые начали распространять ориентировки о поиске несовершеннолетнего.