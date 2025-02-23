Окончен поиск внезапно пропавшего два дня назад в Пермском крае мальчика

Поиск внезапно пропавшего два дня назад мальчика окончен в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
О том, что мероприятия по поиску завершены, волонтёры сообщили утром 23 февраля. 14-летнего подростка, пропавшего в Яйве, искали с 21 февраля. В тот день он вышел из своего дома в посёлке и бесследно исчез. Мальчик не выходил на связь. 22 февраля к поиску подростка присоединились волонтёры, которые начали распространять ориентировки о поиске несовершеннолетнего.
Утром 23 февраля поисковый отряд объявил, что поиск 14-летнего подростка из Яйвы завершён.
«Найден, жив», — объявил поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей».
Подробности о том, что случилось с мальчиком и где он был в течение двух дней после внезапной пропажи, не уточняются.
Напомним, 22 февраля стало известно об окончании поиска пропавшего 18 февраля прихрамывающего мужчины в Перми. Жителя краевой столицы удалось найти живым.