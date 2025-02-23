Статистический портрет мужчин Ростовской области составили к 23 февраля

Статистический портрет мужчин Ростовской области составили в Ростовстате. Исследование приурочили к празднованию Дня защитника Отечества.
Оказалось, что в среднем жителю региона около 40 лет, это на два года старше, чем по стране. При этом женятся донские мужчины чаще всего в период от 25 до 29 лет.
Представители сильной половины предпочитают работать в оптовой и розничной торговле, в сферах авторемонта, транспортировки и хранения, а также на обрабатывающих производствах.
Самые мужские коллективы трудятся на производствах по добыче полезных ископаемых и в строительстве (94% мужчин), в транспортировке и хранении (83,7%), в энергетике и газификации (78,3%).
Меньше всего мужской занятости отмечают в финансовом и страховом секторах, в области культуры, спорта и организации досуга.
Добавим, всего на Дону сейчас живут более 1,9 млн мужчин, и это 46,6% от общей численности населения области. К слову, этот показатель практически не отличается от общероссийского, и на селе мужчин больше, чем в городе.
Как правило, мальчиков среди новорожденных всегда больше, около 51−52%. Также преобладание мужского населения сохраняется в возрастных группах от 20 до 24 лет и до 34 лет. Далее гендерный баланс меняется в обратную сторону.