На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сильная вспышка класса М зафиксирована на Солнце утром в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«23 февраля в 05:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты», — сообщает ИПГ.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.