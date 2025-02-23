Жители Иркутска приняли участие в акции «Символ Героя»

Жители Иркутска присоединились к акции «Символ Героя». Как сообщили в администрации областного центра, в мероприятии приняли участие около 100 человек. Они выстроились в форме пятиконечной звезды на плацу военно-учебного центра ИГУ.
— Акции патриотического характера способствуют развитию нравственных и личностных качеств молодежи, создают условия для их самореализации, — отметил начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Токарев.
В акции участвовали ветераны войн, работники прокуратуры, «Серебряные» волонтеры, волонтеры Победы, члены Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская рота боевого братства», ИГЦ «Патриот», городской общественной организации «Вечный огонь», поста № 1, а также студенты и курсанты военно-учебного центра ИГУ.
Ранее КП — Иркутск сообщала, что боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО. Защитнику было всего 19 лет.