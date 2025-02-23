Замначальника ГУ МВД Ростовской области присвоили звание генерал-майора юстиции

Заместителю начальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальнику Главного следственного управления Юлии Однораловой присвоили звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин.
Юлия Одноралова родилась в Ростове-на-Дону. Окончила РЮИ МВД России и Ростовский государственный строительный университет. Прошла профессиональную переподготовку в филиале Академии управления МВД России «Болшево».
Практическую деятельность начала с сентября 2003 года в должности следователя следственного отдела при отделе внутренних дел Советского района Ростова-на-Дону.
С ноября 2005 года была следователем отделения следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по Ростову-на-Дону.
С августа 2011 года работала в должности старшего следователя по особо важным делам отделения по расследованию криминальных банкротств и преступлений в бюджетной сфере следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону.
С 2012 по 2013 годы находилась в должности заместителя начальника следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах отдела) следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону.
В 2013 году возглавила следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. В декабре 2023 года Юлию Одноралову назначили на должность заместителя начальника донского главка — начальника Главного следственного управления.
Юлия Викторовна награждена медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» III, II, I степени.