Красноярская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой победительницей WTA 1000

Девушке всего 17 лет.
Мирра Андреева в финале турнира WTA-1000, прошедшего в Дубае, победила датчанку Клару Таусон со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. После победы Мирра не смогла сдержать эмоций и расплакалась на корте.
«Невероятно. Я поставила перед собой цель войти в топ-10 к концу года. Сейчас только февраль, а я уже добилась этого. Это что-то невероятное для меня. Я чертовски нервничала», — сказала Мирра Андреева в интервью на корте.
За победу спортсменка получила 597 тыс. долларов в качестве призовых. На пресс-конференции она сказала, что не знает, на что потратит деньги.
«Я даже не знаю, чего хочу. Я уже достигла своей цели, которую поставила перед собой к концу года. Моя семья путешествует вместе со мной. У меня отличная команда. Я не знаю, что ещё мне нужно. Чувствую себя счастливой, и мне кажется, что это всё, что мне нужно», — заявила Мирра Андреева.
Отметим, как только рейтинг WTA обновится, юная спортсменка станет первой ракеткой России и дебютирует в топ-10 ракеток мира, заняв 9 место.