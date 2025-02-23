Красноярская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой победительницей WTA 1000

«Я даже не знаю, чего хочу. Я уже достигла своей цели, которую поставила перед собой к концу года. Моя семья путешествует вместе со мной. У меня отличная команда. Я не знаю, что ещё мне нужно. Чувствую себя счастливой, и мне кажется, что это всё, что мне нужно», — заявила Мирра Андреева.