Лукашенко сказал об ответе белорусской армией на любые вызовы

В своем поздравлении белорусский лидер обратился к соотечественникам, солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам, поздравляя их с праздником. При этом Лукашенко обратил внимание на то, что День защитников Отечества давно уже стал истинно народным. Также он выразил глубочайшее уважение ветеранам — воинам и героям, которые отстояли свободу Родины в годы Великой Отечественной войны. И также отметил тружеников тыла, которые приблизили своим трудом Победу, 80-летие которой будут отмечать в 2025 году.