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Лукашенко сказал об ответе белорусской армией на любые вызовы

Лукашенко обратился к белорусам в День защитников Отечества.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

В своем поздравлении белорусский лидер обратился к соотечественникам, солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам, поздравляя их с праздником. При этом Лукашенко обратил внимание на то, что День защитников Отечества давно уже стал истинно народным. Также он выразил глубочайшее уважение ветеранам — воинам и героям, которые отстояли свободу Родины в годы Великой Отечественной войны. И также отметил тружеников тыла, которые приблизили своим трудом Победу, 80-летие которой будут отмечать в 2025 году.

Отдельно глава страны поблагодарил воинов-интернационалистов, которые честно и с достоинством выполнили свой долг перед Отчизной. Благодарность прозвучала и в адрес ветеранов Вооруженных Сил, которые создавали новую армию молодой независимой Беларуси, а также все белорусских гражда.

— Всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих сегодня мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость, — поздравил лидер государства.

Александр Лукашенко еще особые слова благодарности адресовал военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения нацбезопасности. И высказался об ответе на любые угрозы.

— Убежден, что высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле, — прокомментировал президент.

И, резюмируя, констатировал, что в республике помнят героев, славят ветеранов и берегут родную Беларусь.

А «Комсомолка» писала, что легендарный солист ансамбля Советской Армии Евгений Беляев родился в Гомельской губернии, а в годы войны получил медаль «За отвагу»: «За границей его называли “месье Калинка”.