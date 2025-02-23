Лукашенко сказал об ответе белорусской армией на любые вызовы

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, сообщает пресс-служба президента.
В своем поздравлении белорусский лидер обратился к соотечественникам, солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам, поздравляя их с праздником. При этом Лукашенко обратил внимание на то, что День защитников Отечества давно уже стал истинно народным. Также он выразил глубочайшее уважение ветеранам — воинам и героям, которые отстояли свободу Родины в годы Великой Отечественной войны. И также отметил тружеников тыла, которые приблизили своим трудом Победу, 80-летие которой будут отмечать в 2025 году.
Отдельно глава страны поблагодарил воинов-интернационалистов, которые честно и с достоинством выполнили свой долг перед Отчизной. Благодарность прозвучала и в адрес ветеранов Вооруженных Сил, которые создавали новую армию молодой независимой Беларуси, а также все белорусских гражда.
— Всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих сегодня мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость, — поздравил лидер государства.
Александр Лукашенко еще особые слова благодарности адресовал военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения нацбезопасности. И высказался об ответе на любые угрозы.
— Убежден, что высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле, — прокомментировал президент.
И, резюмируя, констатировал, что в республике помнят героев, славят ветеранов и берегут родную Беларусь.
А «Комсомолка» писала, что легендарный солист ансамбля Советской Армии Евгений Беляев родился в Гомельской губернии, а в годы войны получил медаль «За отвагу»: «За границей его называли “месье Калинка”.