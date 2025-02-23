Новые ограничения для водителей введут в Ростове-на-Дону в марте 2025 года

В марте 2025 года на нескольких улицах Ростова-на-Дону введут ограничения для транспорта. Об этом водителей предупреждает городской департамент автодорог.
С 3 по 24 марта частично перекроют дорогу в районе Шекспира, 28.
С 12 марта по 30 апреля ограничат движение в районе Страны Советов, 5.
С 15 марта по 30 июня сложности с проездом будут сохраняться на Текучева от Текучева, 368 до 14-й Линии и на 14-й Линии в границах пересечения с Текучева.
Частичное перекрытие дорог будет связано с работами на участках подземного газопровода.