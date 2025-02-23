Индексация пенсий, новые правила для дачников и защита дольщиков: что изменится для россиян с 1 марта

С 1 марта пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур увеличатся на 9,5% — исходя из реального уровня инфляции. Это уже второе повышение за последние полгода: в октябре 2024 года выплаты были проиндексированы на 5,1%. Новая прибавка позволит довести средний размер военной пенсии до 43 тысяч рублей. Кроме того, пенсионеры получат компенсацию за январь и февраль вместе с мартовской выплатой.