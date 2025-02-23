Индексация пенсий, новые правила для дачников и защита дольщиков: что изменится для россиян с 1 марта

Военные пенсионеры получат повышенные выплаты.
С 1 марта пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур увеличатся на 9,5% — исходя из реального уровня инфляции. Это уже второе повышение за последние полгода: в октябре 2024 года выплаты были проиндексированы на 5,1%. Новая прибавка позволит довести средний размер военной пенсии до 43 тысяч рублей. Кроме того, пенсионеры получат компенсацию за январь и февраль вместе с мартовской выплатой.
Что изменится для дачников.
С марта вступает в силу закон, дающий владельцам земельных участков три года на их освоение. Это касается территорий, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков.
Росреестр разъяснил, что закон не расширяет основания для изъятия земли и не увеличивает штрафы. Ранее участки могли изыматься, если они не использовались по назначению в течение трех лет. Теперь этот срок фактически увеличивается до 5−7 лет, поскольку собственникам дается дополнительное время на подготовку земли.
Для участков, приобретенных после 1 марта 2024 года, трехлетний срок начинается с момента регистрации права собственности. Для уже имеющихся участков — с 1 марта 2025 года. Собственникам предлагается очистить территорию от мусора и сорняков, осушить или увлажнить почву, выровнять рельеф. В этот период владельцев нельзя будет привлечь к ответственности за неиспользование земли.
А для тех участков, которые предназначены под строительство, после завершения трехлетнего срока начнется отсчет еще пяти лет — в течение этого времени необходимо будет возвести и зарегистрировать постройку.
Новые гарантии для частного строительства.
Также с марта начинает действовать закон об использовании счетов эскроу при строительстве частных домов по договору подряда.
Ранее такой механизм применялся только при строительстве загородных поселков. Теперь он доступен и для частных застройщиков. Средства заказчика будут храниться на эскроу-счете и станут доступны подрядчику только после завершения строительства, пишет rg.ru.
Использование эскроу-счетов не станет обязательным, но будет доступным по договоренности сторон. Однако для желающих получить льготную ипотеку на строительство дома их использование будет необходимо. Также с марта владельцы материнского капитала смогут направлять его средства на эскроу-счет для строительства дома.
Меняется порядок оплаты отопления.
После февраля у регионов, где оплата отопления производилась по факту, исчезает возможность перехода на равномерный способ начислений в течение года. Регионы, где жители уже платят за тепло круглый год равными платежами, смогут либо сохранить этот порядок, либо в будущем перейти на оплату по фактическому потреблению.
Этот шаг исключает резкие корректировки платежей по итогам года и делает систему расчётов более прозрачной. Однако в самих платежках с марта никаких изменений пока не появится — регионы сохранят действующий формат оплаты до принятия новых решений.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в этом году в России вступит в силу налог на хозяйственные постройки, в которые войдут бани и теплицы. Нововведение будет направлено на упорядочение учета недвижимости, а также на пополнение местных бюджетов за счет ранее необлагаемых объектов.