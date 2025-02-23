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Жители Молдовы смогут увидеть солнечное затмение: Рассказываем, когда надо быть готовым наблюдать за уникальным явлением

Солнцезащитные очки могут пригодиться уже в марте.

Источник: Комсомольская правда

29 марта 2025 года частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в некоторых частях Европы и Северной Африки. Это явление особенно увлекательно для астрономов-любителей, так как оно позволяет наблюдать взаимодействие Луны, Солнца и Земли. Для безопасного наблюдения рекомендуется использовать специальные солнечные фильтры или проекционные устройства.

Впрочем, если просто поглазеть и не долго, подойдут солнцезащитные очки с высокой степенью защиты (затемнения).

Это явление можно будет наблюдать и в Молдове, оно стартует около полудня и завершится ближе к 15.00. Максимальная фаза — 13.47. Мы сможем наблюдать за взаимодействием космических объектов, правда, если небо не будет покрыто облаками.

Повезёт или нет — посмотрим 29 марта. Не забываем, что это только частичное солнечное затмение, так что каких-то чудес, связанных с этим явлением, лучше не ожидать.

Но все равно интересно.

Кстати, 20 апреля и 16 мая произойдут суперлуния. В эти дни Луна будет находиться в перигее, на минимальном расстоянии от Земли, что сделает её на 14% больше и на 30% ярче обычного.

Поживем-увидим.

космос