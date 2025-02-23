Жители Молдовы смогут увидеть солнечное затмение: Рассказываем, когда надо быть готовым наблюдать за уникальным явлением

29 марта 2025 года частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в некоторых частях Европы и Северной Африки. Это явление особенно увлекательно для астрономов-любителей, так как оно позволяет наблюдать взаимодействие Луны, Солнца и Земли. Для безопасного наблюдения рекомендуется использовать специальные солнечные фильтры или проекционные устройства.