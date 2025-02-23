Умер легендарный белорусский гандбольный вратарь Олег Васильченко

Ушел из жизни вратарь легендарного гандбольного клуба СКА (Минск) Олег Васильченко, сообщила пресс-служба армейской команды.
«На 68-м году жизни скончался голкипер, блиставший в легендарном СКА 80-х. Болельщикам Олег Васильченко навсегда запомнился яркими сейвами, бравым характером и веселым нравом. Нам будет очень не хватать его историй и рассказов», — говорится в сообщении.
Минский гандбольный СКА в 1980-х был сильнейшим клубом СССР и мира. Шесть раз выигрывал чемпионат СССР, три раза Кубок европейских чемпионов и два раза Кубок обладателей кубков.
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