Умер легендарный белорусский гандбольный вратарь Олег Васильченко

«На 68-м году жизни скончался голкипер, блиставший в легендарном СКА 80-х. Болельщикам Олег Васильченко навсегда запомнился яркими сейвами, бравым характером и веселым нравом. Нам будет очень не хватать его историй и рассказов», — говорится в сообщении.