Новосибирский зоопарк показал чёрных волков

Звери свободно и непринуждённо общаются друг с другом через звуки, запахи, прикосновения и мимику, словно находятся на воле. В обширных вольерах Новосибирского зоопарка они проживают с 1992 года, когда в Сибирь были завезены всего два маленьких волчонка.