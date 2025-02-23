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Новосибирский зоопарк показал чёрных волков

Условия разведения редкой породы волков, созданные в городском зоопарке, благоприятствуют увеличению их популяции в неволе.

Источник: Соцсети

Новосибирский зоопарк славится уникальными условиями содержания диких животных. Они максимально приближены к естественным ореолам обитания птиц и зверей.

Чёрные или канадские волки, которые в дикой природе живут в стаях и имеют сложную иерархию, в Новосибирском зоопарке чувствуют себя настолько вольготно, что их популяция к 2025 году разрослась до девяти десятков особей.

Звери свободно и непринуждённо общаются друг с другом через звуки, запахи, прикосновения и мимику, словно находятся на воле. В обширных вольерах Новосибирского зоопарка они проживают с 1992 года, когда в Сибирь были завезены всего два маленьких волчонка.

На днях специалисты зоопарка выложили в сеть новое видео с прогулки чёрных волков. Оно уже собрало огромное количество просмотров.

Ранее мы писали, как в зоопарк Новосибирска прибыли новые животные.

флора и фауна