В Красноярске полицейские выявили еще 26 нарушений в сфере миграции

Рейдовые мероприятия были проведены в Октябрьском районе. Полицейские проверили 53 места пребывания иностранцев. В поле зрения попали 98 человек, 41 из которых доставили в отдел для разбирательств. Мигрантов проверили по дактилоскопии, реестру контролируемых лиц, взяли биоматериалы.