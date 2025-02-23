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В Красноярске полицейские выявили еще 26 нарушений в сфере миграции

Также было возбуждено уголовное дело.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске продолжают искать нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Рейдовые мероприятия были проведены в Октябрьском районе. Полицейские проверили 53 места пребывания иностранцев. В поле зрения попали 98 человек, 41 из которых доставили в отдел для разбирательств. Мигрантов проверили по дактилоскопии, реестру контролируемых лиц, взяли биоматериалы.

Было выявлено 26 нарушений в сфере миграции. Зарегистрирован материал для проверки по признакам преступления по ст. 322.3 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске вручили повестки в военкомат 36 мигрантам, получившим гражданство.