Роддом в горбольнице Черемхова хотят открыть в 2025 году

Ремонт родильного дома в Черемховской городской больнице № 1 продолжается уже несколько лет. Жители города ждут его открытия с 2020 года, но процесс затянулся. Причины задержки — смена подрядчиков, необходимость пересмотра проектных решений, а также проблемы с подтоплением подвала и организацией медицинской газификации. Но все же объект хотят открыть в 2025 году.