Роддом в горбольнице Черемхова хотят открыть в 2025 году

Ремонт родильного дома в Черемховской городской больнице № 1 продолжается уже несколько лет. Жители города ждут его открытия с 2020 года, но процесс затянулся. Причины задержки — смена подрядчиков, необходимость пересмотра проектных решений, а также проблемы с подтоплением подвала и организацией медицинской газификации. Но все же объект хотят открыть в 2025 году.
Документы по газификации уже готовы и прошли экспертизу, где устранили недочеты. На следующей неделе больница получит деньги для закупки оборудования и начала монтажа системы газоснабжения. Работы планируется начать в конце марта. На это из областного бюджета выделено более 40 млн рублей.
Также в ближайшее время больница получит средства на проектирование системы водоотведения. Если все пойдет по плану, медицинские услуги в обновленном здании начнут оказывать осенью 2025 года.