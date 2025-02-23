Реконструкция СКК имени Блинова в Омске получила одобрение госэкспертизы

Проект реконструкции Спортивно-концертного комплекса (СКК) имени Виктора Блинова успешно прошел государственную экспертизу 21 февраля. Информация об этом появилась в системе «Единый государственный реестр заключений».
Разработкой проектной документации занималась омская компания ООО ПБ «РИЦ». Эта организация зарегистрирована в июне 2010 года. Её руководителем и единственным учредителем является Роман Анкудинов. Компания специализируется на архитектурном проектировании, инженерных изысканиях и технических консультациях.
Несмотря на положительное заключение экспертизы, сроки начала реконструкции и источники её финансирования пока не определены. Ранее сообщалось, что Дмитрию Чернышенко, заместителю председателя правительства России, передано официальное письмо с просьбой выделить средства на реконструкцию объекта. Стоимость работ оценивается примерно в два миллиарда рублей.
СКК имени Блинова построили в Омске в 1986 году. Строительство комплекса заняло почти десять лет, а его проект разработал омский архитектор Михаил Хахаев. Первым значимым событием на арене стал хоккейный матч 6 февраля 1987 года, в котором «Авангард» встретился с клубом «Олимпия» и одержал уверенную победу со счётом 11:4. Игра собрала 4500 зрителей.
В 2002 году на площадке СКК выступила легендарная рок-группа Scorpions. До сентября 2007 года арена оставалась домашней площадкой «Авангарда». С 2020 года из-за аварийного состояния крупные соревнования в комплексе не проводятся. Ранее портал Om1.ru рассказывал историю комплекса.