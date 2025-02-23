Реконструкция СКК имени Блинова в Омске получила одобрение госэкспертизы

СКК имени Блинова построили в Омске в 1986 году. Строительство комплекса заняло почти десять лет, а его проект разработал омский архитектор Михаил Хахаев. Первым значимым событием на арене стал хоккейный матч 6 февраля 1987 года, в котором «Авангард» встретился с клубом «Олимпия» и одержал уверенную победу со счётом 11:4. Игра собрала 4500 зрителей.