Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реконструкция СКК имени Блинова в Омске получила одобрение госэкспертизы

В здании не проводят крупные спортивные мероприятия с 2020 года.

Источник: Om1 Омск

Проект реконструкции Спортивно-концертного комплекса (СКК) имени Виктора Блинова успешно прошел государственную экспертизу 21 февраля. Информация об этом появилась в системе «Единый государственный реестр заключений».

Разработкой проектной документации занималась омская компания ООО ПБ «РИЦ». Эта организация зарегистрирована в июне 2010 года. Её руководителем и единственным учредителем является Роман Анкудинов. Компания специализируется на архитектурном проектировании, инженерных изысканиях и технических консультациях.

Несмотря на положительное заключение экспертизы, сроки начала реконструкции и источники её финансирования пока не определены. Ранее сообщалось, что Дмитрию Чернышенко, заместителю председателя правительства России, передано официальное письмо с просьбой выделить средства на реконструкцию объекта. Стоимость работ оценивается примерно в два миллиарда рублей.

СКК имени Блинова построили в Омске в 1986 году. Строительство комплекса заняло почти десять лет, а его проект разработал омский архитектор Михаил Хахаев. Первым значимым событием на арене стал хоккейный матч 6 февраля 1987 года, в котором «Авангард» встретился с клубом «Олимпия» и одержал уверенную победу со счётом 11:4. Игра собрала 4500 зрителей.

В 2002 году на площадке СКК выступила легендарная рок-группа Scorpions. До сентября 2007 года арена оставалась домашней площадкой «Авангарда». С 2020 года из-за аварийного состояния крупные соревнования в комплексе не проводятся. Ранее портал Om1.ru рассказывал историю комплекса.

строительство