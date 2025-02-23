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Новосибирские диспетчеры сообщили о потере связи с пассажирским самолетом

Он летел из Горно-Алтайска в Казань.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирские диспетчеры сообщили о потере связи с пассажирским самолетом. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Борт летел из Горно-Алтайска в Казань. Отметим, что это произошло 6 декабря 2024 года, но об инциденте стало известно только сейчас.

Спустя час экипаж доложил диспетчеру новосибирского диспетчерского центра о прохождении контрольной точки и получил указание доложить следующую при пролете пункта обязательного донесения. Но при прохождении границы секторов РДЦ доклада не последовало, диспетчер указал переходить на связь с «Новосибирск-Контроль», но подтверждения не услышал, сообщает телеграм-канал.

Пилоты вышли на связь спустя 50 минут. Полет прошел в штатном режиме.

Росавиация провела расследование и установила, что проблема возникла из-за того, что регуляторы громкости у экипажа были на минимуме.