Новосибирские диспетчеры сообщили о потере связи с пассажирским самолетом. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Борт летел из Горно-Алтайска в Казань. Отметим, что это произошло 6 декабря 2024 года, но об инциденте стало известно только сейчас.