Овечкин прервал результативную серию, а белорус Протас забросил «Питтсбургу»

Российский форвард Александ Овечкин, на счету которого 879 голов и который находится в 16 точных бросках от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), прервал свою пятиматчевую результативную серию (9 очков, 4 гола, 5 результативных передач).