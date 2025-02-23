Овечкин прервал результативную серию, а белорус Протас забросил «Питтсбургу»

После возобновления чемпионата НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз» разгромил в гостях «Питтсбург Пингвинз» со счетом 8:3, но Овечкин не забил и очков в матче не набрал.
Российский форвард Александ Овечкин, на счету которого 879 голов и который находится в 16 точных бросках от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), прервал свою пятиматчевую результативную серию (9 очков, 4 гола, 5 результативных передач).
Первый период закончился со счетом 1:1, а во втором «Вашингтон» обеспечил себе победный задел, поведя 6:2. Пятый гол «Кэпиталз» в равных составах забросил белорусский форвард Алексей Протас, он отличился на 15-й минуте периода.
Алексей получил шайбу на синей линии, ворвался в зону соперника и неотразимо бросил под перекладину.
Протас за карьеру достиг уже 100 очков в НХЛ (36 голов, 64 передачи). В этом сезоне он забил 23 гола в 56 играх.
«Все дело в парнях, — сказал Протас после матча. — Так горжусь тем, что иду вперед вместе с ними, каждый вечер», — цитирует белоруса nhl.com.
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