Суд отказал коллекторам во взыскании более 25 тысяч рублей с жителя Новосибирска

По словам мужчины, он не заключал договор займа, а денежные средства были отправлены другому человеку.
Отмечается, что в 2021 году микрофинансовая компания «ЭйрЛоанс» выдала займ на 9988 ₽. Позже, в 2023 году, долг был передан коллекторскому агентству «Нэйва», которое в прошлом году подало исковое заявление о взыскании задолженности, включая проценты и судебные расходы. Общая сумма требований — 25816 ₽.
В суде ответчик заявил, что он не брал займ, денежные средства не получал, а указанный в договоре номер телефона ему не принадлежит. Тогда суд направил запрос в операторскую компанию и выяснил, что номер телефона, а также банковский кошелек оформлены на другого человека.
В итоге суд отказал коллекторской компании в иске.
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