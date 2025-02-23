Суд отказал коллекторам во взыскании более 25 тысяч рублей с жителя Новосибирска

В суде ответчик заявил, что он не брал займ, денежные средства не получал, а указанный в договоре номер телефона ему не принадлежит. Тогда суд направил запрос в операторскую компанию и выяснил, что номер телефона, а также банковский кошелек оформлены на другого человека.