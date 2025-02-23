В Ростовской области назвали города, в которых можно сэкономить при покупке мяса

В Ростовской области выяснили, где жители региона на этой неделе могли сэкономить при покупке мяса. Результаты проверки за 17 февраля 2025 года опубликовали на сайте Ростовстата.
Говядина:
17 февраля в среднем стоила 582,80 рубля за 1 кг (в конце января было 579,15 рубля).
Говядину по цене выше среднего продавали в Ростове-на-Дону (587,31 рубля), в городе Миллерово (592,77 рубля) и Таганроге (597,60 рубля).
Самую дешевую говядину нашли в Шахтах (558,42 рубля), Волгодонске (559,91 рубля) и в Сальске (569,03 рубля).
Свинина:
17 февраля в среднем — 380,66 рубля за 1 кг (в конце января — 383,85 рубля). Самая дорогая — в Таганроге (388,06 рубля), Сальске (389,68 рубля) и в Шахтах (404,52 рубля).
В районе средней цены по региону свинину можно было купить в Волгодонске (380,36 рубля). При этом дешевле всего она была в Ростове-на-Дону (369,72 рубля) и в городе Миллерово (375,96 рубля).
Баранина:
17 февраля в среднем в регионе стоила — 767,15 рубля за 1 кг (в конце января — 768,55 рубля). Самая дорогая — в Таганроге (769,89 рубля), Ростове-на-Дону (776,02 рубля) и в Шахтах (780,45 рубля).
Самая дешевая — в Волгодонске (718,38 рубля) и в городе Миллерово (735,19 рубля).
Куры охлажденные и мороженые:
17 февраля в среднем — 206,23 рубля за 1 кг (в конце января — 206,66 рубля).
Самое дорогое по региону мясо птиц было в Ростове-на-Дону (206,91 рубля) и в Таганроге (214,46 рубля). Немного выше средней цены — в Сальске (206,51 рубля).
Самое дешевое мясо птиц — в городе Миллерово (193,97 рубля), в Волгодонске (196,70 рубля) и Шахтах (201,11 рубля).