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В Ростовской области назвали города, в которых можно сэкономить при покупке мяса

Февральские цены на мясо выяснили в Ростовской области специалисты Ростовстата.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выяснили, где жители региона на этой неделе могли сэкономить при покупке мяса. Результаты проверки за 17 февраля 2025 года опубликовали на сайте Ростовстата.

Говядина:

17 февраля в среднем стоила 582,80 рубля за 1 кг (в конце января было 579,15 рубля).

Говядину по цене выше среднего продавали в Ростове-на-Дону (587,31 рубля), в городе Миллерово (592,77 рубля) и Таганроге (597,60 рубля).

Самую дешевую говядину нашли в Шахтах (558,42 рубля), Волгодонске (559,91 рубля) и в Сальске (569,03 рубля).

Свинина:

17 февраля в среднем — 380,66 рубля за 1 кг (в конце января — 383,85 рубля). Самая дорогая — в Таганроге (388,06 рубля), Сальске (389,68 рубля) и в Шахтах (404,52 рубля).

В районе средней цены по региону свинину можно было купить в Волгодонске (380,36 рубля). При этом дешевле всего она была в Ростове-на-Дону (369,72 рубля) и в городе Миллерово (375,96 рубля).

Баранина:

17 февраля в среднем в регионе стоила — 767,15 рубля за 1 кг (в конце января — 768,55 рубля). Самая дорогая — в Таганроге (769,89 рубля), Ростове-на-Дону (776,02 рубля) и в Шахтах (780,45 рубля).

Самая дешевая — в Волгодонске (718,38 рубля) и в городе Миллерово (735,19 рубля).

Куры охлажденные и мороженые:

17 февраля в среднем — 206,23 рубля за 1 кг (в конце января — 206,66 рубля).

Самое дорогое по региону мясо птиц было в Ростове-на-Дону (206,91 рубля) и в Таганроге (214,46 рубля). Немного выше средней цены — в Сальске (206,51 рубля).

Самое дешевое мясо птиц — в городе Миллерово (193,97 рубля), в Волгодонске (196,70 рубля) и Шахтах (201,11 рубля).