Михаил Котюков и Алексей Додатко поздравили красноярцев с 23 февраля

Первые лица региона подчеркнули исторический вклад красноярцев в защиту национальных интересов. По их словам, жители края неизменно демонстрировали выдающиеся качества характера в критические для страны моменты. Особое внимание в поздравлении уделено преемственности поколений — от ветеранов Великой Отечественной войны до современных защитников Отечества.
В поздравительном адресе отмечены боевые заслуги красноярцев, многие из которых удостоились государственных наград. Руководители региона также выразили признательность работникам оборонно-промышленного комплекса края и добровольцам, обеспечивающим поддержку военнослужащих.
Завершая обращение, губернатор и спикер Заксобрания отметили высокий уровень консолидации общества и пожелали защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов и оптимистичного настроя.