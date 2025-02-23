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Михаил Котюков и Алексей Додатко поздравили красноярцев с 23 февраля

23 февраля 2025 года глава Красноярского края Михаил Котюков совместно с председателем краевого парламента Алексеем Додатко обратились к жителям региона по случаю Дня защитника Отечества.

Источник: Соцсети

Первые лица региона подчеркнули исторический вклад красноярцев в защиту национальных интересов. По их словам, жители края неизменно демонстрировали выдающиеся качества характера в критические для страны моменты. Особое внимание в поздравлении уделено преемственности поколений — от ветеранов Великой Отечественной войны до современных защитников Отечества.

В поздравительном адресе отмечены боевые заслуги красноярцев, многие из которых удостоились государственных наград. Руководители региона также выразили признательность работникам оборонно-промышленного комплекса края и добровольцам, обеспечивающим поддержку военнослужащих.

Завершая обращение, губернатор и спикер Заксобрания отметили высокий уровень консолидации общества и пожелали защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов и оптимистичного настроя.