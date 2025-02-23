Михаил Котюков и Алексей Додатко поздравили красноярцев с 23 февраля

Первые лица региона подчеркнули исторический вклад красноярцев в защиту национальных интересов. По их словам, жители края неизменно демонстрировали выдающиеся качества характера в критические для страны моменты. Особое внимание в поздравлении уделено преемственности поколений — от ветеранов Великой Отечественной войны до современных защитников Отечества.