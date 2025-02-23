Ледяные блины возникли в Беларуси на Западной Березине в канун Масленицы

В преддверии Масленицы в Беларуси очевидцы засняли появившиеся редкие ледяные блины, сообщили на ОНТ.
Редкое природное явление наблюдают в устье Западной Березины под Воложином. Очевидцы считают, что таким образом природа «готовится» к наступлению Масленицы. Так называемые ледяные блины — редкое природное явление, считающееся даже местной сезонной туристической достопримечательностью.
Ледяные блины на воде появляются из-за сильного течения, при наличии «ледяного сала» и, если держится мороз.
— При отсутствии ветра сало уплотняется и образует плотный ледяной покров на водной поверхности, — прокомментировала Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета.
Тем временем «Комсомолка» уже рассказала, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.
И мы писали, что школьница пропала в Минске — ушла из дома в синих шлепанцах и розовых перчатках.