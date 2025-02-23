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Ледяные блины возникли в Беларуси на Западной Березине в канун Масленицы

Редкие ледяные блины на воде появились под Воложином на реке в канун Масленицы.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Масленицы в Беларуси очевидцы засняли появившиеся редкие ледяные блины, сообщили на ОНТ.

Редкое природное явление наблюдают в устье Западной Березины под Воложином. Очевидцы считают, что таким образом природа «готовится» к наступлению Масленицы. Так называемые ледяные блины — редкое природное явление, считающееся даже местной сезонной туристической достопримечательностью.

Ледяные блины на воде появляются из-за сильного течения, при наличии «ледяного сала» и, если держится мороз.

— При отсутствии ветра сало уплотняется и образует плотный ледяной покров на водной поверхности, — прокомментировала Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета.

Тем временем «Комсомолка» уже рассказала, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.

И мы писали, что школьница пропала в Минске — ушла из дома в синих шлепанцах и розовых перчатках.