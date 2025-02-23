Мэр Владивостока Шестаков знает, что поможет сдавать дороги и школы в срок

«44-ФЗ четко описывает полномочия заказчика — в данном случае администрации Владивостока — при строительстве таких объектов. Я думаю, что надо в конкурсной документации этапы работ сделать более короткими. Тогда мы сможем своевременно понять, справляется ли подрядчик или же идёт отставание от графика. И потом мы можем вмешаться. Это и претензии, и штрафы, и, как крайняя мера, расторжение контракта», — сообщил глава Владивостока Константин Шестаков на встрече с руководителями СМИ.