Мэр Владивостока Шестаков знает, что поможет сдавать дороги и школы в срок

Контроль за ремонтом дорог во Владивостоке и строительством социальных объектов в городе надо усилить. Добиться этого можно благодаря четкому техническому заданию. Сами этапы работ должны быть разбиты на более мелкие периоды. Тогда можно будет выявить возможные отставания от графика на более ранней стадии и вмешаться в ситуацию.
«44-ФЗ четко описывает полномочия заказчика — в данном случае администрации Владивостока — при строительстве таких объектов. Я думаю, что надо в конкурсной документации этапы работ сделать более короткими. Тогда мы сможем своевременно понять, справляется ли подрядчик или же идёт отставание от графика. И потом мы можем вмешаться. Это и претензии, и штрафы, и, как крайняя мера, расторжение контракта», — сообщил глава Владивостока Константин Шестаков на встрече с руководителями СМИ.
Напомним, что в прошлом году во Владивостоке подрядчики не смогли сдать в срок развязку пересечении улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока. Не сданы вовремя прогулочная зона на Спортивной Набережной, школа на Патрокле, детсад на Постышева и ряд других важных объектов. По многим из них срок реализации проектов сдвинут. По некоторым объектам уже прошли новые торги и выбраны новые исполнители контрактов.
По словам Шестакова, в этом году Владивосток ждет много мероприятий по строительству важных объектов. Они будут выполняться как в рамках мастер-плана развития города, так и по муниципальным, краевым контрактам. А также в рамках федеральных программ и специальных государственных субсидий.
«Поставлю задачу подразделениям администрации более четко наладить работу по выполнению таких важных контрактов», — подчеркнул Константин Шестаков.