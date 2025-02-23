Жителей Уфы предупредили о новом способе мошенничества сфере ЖКХ

В управлении жилищного хозяйства администрации Уфы рассказали о новом способе мошенничества. Аферисты начали использовать предлог под видом смены домофона, чтобы взломать аккаунт на портале Госуслуги.
Аферисты звонят людям, представляясь управляющими компаний и организациями по установке домофонов, и предлагают сделать это бесплатно. Взамен они просят продиктовать код из пришедшего смс-сообщения якобы для активации ключей. Подобные случаи уже зарегистрировали в Московской, Новосибирской и Саратовской областях, а также в Москве.
Жителям Башкирии рекомендуют не отвечать на незнакомые номера. А если все же пришло сообщение, то никому не называть никаких цифр.