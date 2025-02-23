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Ватикан рассказал о состоянии папы римского после приступа

Папа Франциск, который продолжает лечение в римской клинике Джемелли, провел «спокойную» ночь после астматического приступа, и смог отдохнуть, сообщила пресс-служба печати Святого престола. Понтифик был госпитализирован 14 февраля, у него диагностирована двусторонняя пневмония.

Источник: РИА "Новости"

Накануне, 22 февраля, Ватикан впервые охарактеризовал состояние 88-летнего понтифика как критическое. В тот день ему потребовалось переливание крови. В сегодняшнем сообщении пресс-службы печати Святого престола говорится: «Ночь была спокойной, Папа отдохнул».

Франциск был избран в марте 2013 года, став первым за последнее тысячелетие понтификом-неевропейцем. За прошедшие два года Святой престол несколько раз сообщал о его проблемах со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Reuters отмечает, что папа римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит и ему удалили часть легкого.19 февраля швейцарская Blick сообщила, что гвардейцы папы римского Франциска начали репетировать его похороны.

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