Ватикан рассказал о состоянии папы римского после приступа

Франциск был избран в марте 2013 года, став первым за последнее тысячелетие понтификом-неевропейцем. За прошедшие два года Святой престол несколько раз сообщал о его проблемах со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Reuters отмечает, что папа римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит и ему удалили часть легкого.19 февраля швейцарская Blick сообщила, что гвардейцы папы римского Франциска начали репетировать его похороны.