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В Красноярске Вечный огонь вернули на площадь Победы

Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске вернули Вечный огонь на Площадь Победы. Об этом сообщили в мэрии.

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась в День защитника Отечества 23 февраля.

На церемонию пригласили ветеранов. К памятнику возложили цветы.

Добавим, что продолжаются работы по реконструкции музейного комплекса «Мемориал Победы». Их должны завершить к 80-летию Дня Победы.

Ранее сообщалось о том, что в красноярском аэропорту ко Дню защитника Отечества был организован концерт, который прошел в пятницу.

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