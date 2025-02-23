В Красноярске Вечный огонь вернули на площадь Победы

В Красноярске вернули Вечный огонь на Площадь Победы. Об этом сообщили в мэрии.
Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась в День защитника Отечества 23 февраля.
На церемонию пригласили ветеранов. К памятнику возложили цветы.
Добавим, что продолжаются работы по реконструкции музейного комплекса «Мемориал Победы». Их должны завершить к 80-летию Дня Победы.
Ранее сообщалось о том, что в красноярском аэропорту ко Дню защитника Отечества был организован концерт, который прошел в пятницу.