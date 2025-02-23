Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

Водителей также предупредили об этом в Госавтоинспекции региона. Чтобы избежать аварий, водителей просят быть особенно внимательными на перекрёстках, пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта. Также рекомендуется избегать резких торможений, поворотов и снижать скорость для безопасности маневров на скользкой дороге.