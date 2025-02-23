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Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

24 февраля на дорогах области ожидается гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 24 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Челябинском ЦГМС.

В этот день на юге региона ожидается снег, а в некоторых районах — метели. На дорогах образуется гололедица из-за снежного наката.

Водителей также предупредили об этом в Госавтоинспекции региона. Чтобы избежать аварий, водителей просят быть особенно внимательными на перекрёстках, пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта. Также рекомендуется избегать резких торможений, поворотов и снижать скорость для безопасности маневров на скользкой дороге.