Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 24 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Челябинском ЦГМС.
В этот день на юге региона ожидается снег, а в некоторых районах — метели. На дорогах образуется гололедица из-за снежного наката.
Водителей также предупредили об этом в Госавтоинспекции региона. Чтобы избежать аварий, водителей просят быть особенно внимательными на перекрёстках, пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта. Также рекомендуется избегать резких торможений, поворотов и снижать скорость для безопасности маневров на скользкой дороге.