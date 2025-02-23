Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в Братске

— С начала года проведено 593 исследования. Превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано: по бенз (а)пирену в 6 пробах из 11, по гидроксибензолу в 2 пробах из 5. Превышение ПДК максимально разовых зарегистрировано: по гидроксибензолу в 2 пробах из 20, по диметилбензолу в 1 пробе из 20, по этилбензолу в 2 пробах из 20, — поделились в управлении.