Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в Братске

Качество воздуха продолжают проверять в Братске. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в 2025 году был проложен мониторинг загрязнения в рамках проекта «Чистый воздух». Так, лаборатория сделала заборы на двух постах на содержание 30 химических веществ.
— С начала года проведено 593 исследования. Превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано: по бенз (а)пирену в 6 пробах из 11, по гидроксибензолу в 2 пробах из 5. Превышение ПДК максимально разовых зарегистрировано: по гидроксибензолу в 2 пробах из 20, по диметилбензолу в 1 пробе из 20, по этилбензолу в 2 пробах из 20, — поделились в управлении.
Такие исследования помогают узнать, есть ли загрязнение воздуха, а также оценить риски для здоровья. Сейчас будут разрабатывать мероприятия целенаправленно на снижение и устранение выбросов в Братске.