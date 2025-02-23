Двухметровый макет танка подарили бабушка и внук школе Владивостока

Ко Дню защитника Отечества 7-летний Миша Иванов подарил родной школе удивительную поделку. Огромный макет танка помогала мальчику соорудить бабушка, активистка Первомайского района Раиса Прокофьева. Теперь экспонат украшает школьную праздничную выставку.
Как рассказывает Раиса Владимировна Прокофьева — представитель ТОС «Брянская», идея сконструировать танк пришла за две недели до наступления 23 февраля. Сначала предложила взяться за дело всему 1-а классу 32-й школы, но занятые родители не согласились. Пришлось воплощать замысел вдвоём с внуком.
«Две недели мы готовили подарок для школы ко Дню защитников Отечества. Основной материал — картон, но внутри каркас держит несколько реек. К днищу прикрутили старые мебельные колеса, поэтому поделка может ехать. Дуло сделано из картонной трубы, которая использовалась внутри линолеума», — рассказывает бабушка-рукодельница Раиса Прокофьева.
Всего на поделку ушло 2 литра акриловой краски, 6 рулонов двухстороннего скотча, несколько реек.
«Научился пилить электролобзиком, — с гордостью говорит Миша. — А пилой давно умею, ещё с прошлого лета. Главное, что могу залезть в танк, как настоящий воин!».
В школе были удивлены, прежде всего, размером поделки. В длину — 180 см, в высоту — 86 см, в ширину — 92 см.
«Какой масштаб! Как настоящий», — отозвались родители в школьной сети.
В прошлом году к Масленице Раиса Прокофьева сделала русскую печь из картона и балалайки из фанеры в натуральную величину. После праздников печку отвезли в театр ТАН, балалайки — в детский интернат на улице Толстого.