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В Омске мужчина выбросил собаку с третьего этажа

Инцидент произошел в ЖК «Регата» на Левобережье.

Источник: Om1 Омск

В Омске житель многоэтажного дома выбросил свою собаку из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск Live». Событие произошло в жилом комплексе «Регата» на улице Леонида Маслова, 9, и попало на запись камеры видеонаблюдения.

Животное упало в сугроб и выжило, хотя, по словам очевидцев, получило перелом лапы и другие повреждения. Как сообщают местные жители в комментариях под постом, собаку увезла одна из очевидцев инцидента в ветеринарную клинику, животному требуется дорогостоящая операция.

Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе омской полиции, проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. Подробности выясняются.