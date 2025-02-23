В Омске мужчина выбросил собаку с третьего этажа

Животное упало в сугроб и выжило, хотя, по словам очевидцев, получило перелом лапы и другие повреждения. Как сообщают местные жители в комментариях под постом, собаку увезла одна из очевидцев инцидента в ветеринарную клинику, животному требуется дорогостоящая операция.