Узбекистан начал космический мониторинг засоленных земель

В республике стартовала реализация проекта «Определение засоленности почв с помощью снимков, полученных со спутника», осуществляемого Агентством «Узбеккосмос» совместно с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ESCAP) при ООН.
Как отмечается, использование технологий дистанционного зондирования, передовых геоинформационных систем и возможностей искусственного интеллекта позволит улучшить сбор, анализ и распространение данных, способствуя устойчивым методам управления продовольственной безопасностью, сельским хозяйством и земельными ресурсами в Узбекистане.
В качестве испытательной территории для реализации проекта было выбрано 90 посевных площадей в Зарбдорском и прилегающих районах Джизакской области. Там с помощью снимков, полученных со спутника, изучается уровень засоления земель, делаются копии для лабораторных исследований и проводится глубокое обследование.
Благодаря этому в ближайшие годы можно будет вести точную статистику наиболее засоленных земель в стране, определять плодородные площади для сельского хозяйства, предоставлять фермерам полную информацию о состоянии посевных площадей.
В результате появляется возможность правильного распределения ресурсов и сырья при использовании сельскохозяйственных земель, принятия агротехнических мер, исходя из степени засоления земель и почвенно-климатических условий местности.
Из-за опустынивания и деградации земель во многих странах миллиарды гектаров земли во всем мире пришли в негодность.
В отчете «Global Status of Salt-Affected Soils» (Глобальное состояние засоленных почв), опубликованном ФАО в 2024 году, Узбекистан вошел в десятку стран в мире с 70% засоленных почв.
На территории республики 1 746,6 тыс. гектаров площади засолены в различной степени, из них 65,2 тыс. гектара — сильнозасоленные, 439,4 тыс. гектара — среднезасоленные и 1242 тыс. гектара — слабозасоленные.
В результате Аральской трагедии более 5,5 миллиона гектаров земли превратились в солончаковую пустыню.
Для справки: Засоленные земли — это территории, где в верхних слоях почвы накапливаются растворенные соли, отрицательно влияющие на рост растений и сельскохозяйственную деятельность. Они формируются в основном под влиянием водопользования, климата, механического состава почвы и геологических процессов.