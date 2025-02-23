Узбекистан начал космический мониторинг засоленных земель

В качестве испытательной территории для реализации проекта было выбрано 90 посевных площадей в Зарбдорском и прилегающих районах Джизакской области. Там с помощью снимков, полученных со спутника, изучается уровень засоления земель, делаются копии для лабораторных исследований и проводится глубокое обследование.