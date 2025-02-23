Сероводород и формальдегид обнаружили в воздухе в Омске

В Кировском округе было выявлено повышенное содержание в воздухе сероводорода — 1,4 ПДК. А в Октябрьском округе ПДК по формальдегиду оказалось на грани нормальных значений — 1,0 ПДК.
В остальных округах Омска в этот день превышений на стационарных постах Обь-Иртышского УГМС зафиксировано не было.
Напомним, что днём ранее — 19 февраля — в воздухе этих же округов также обнаружено превышение ПДК формальдегида и сероводорода.
А в прошлую субботу, 15 февраля, в Ленинском округе выявили превышение ПДК мелкодисперсных частиц.