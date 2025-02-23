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Сероводород и формальдегид обнаружили в воздухе в Омске

В четверг, 20 февраля, в Омске оказались превышены нормы предельно допустимой концентрации двух загрязняющих веществ.

Источник: NCI

В Кировском округе было выявлено повышенное содержание в воздухе сероводорода — 1,4 ПДК. А в Октябрьском округе ПДК по формальдегиду оказалось на грани нормальных значений — 1,0 ПДК.

В остальных округах Омска в этот день превышений на стационарных постах Обь-Иртышского УГМС зафиксировано не было.

Напомним, что днём ранее — 19 февраля — в воздухе этих же округов также обнаружено превышение ПДК формальдегида и сероводорода.

А в прошлую субботу, 15 февраля, в Ленинском округе выявили превышение ПДК мелкодисперсных частиц.

экология