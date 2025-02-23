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На берегах залива в Таганроге горожане построили ледяные башни

Опасная зимняя красота на берегах залива в Таганроге привлекла много людей.

Источник: Комсомольская правда

Ледяные торосы на берегу залива в Таганроге стали местной достопримечательностью. Фотографии зимней красоты можно найти в соцсетях.

Люди с удовольствием делятся своими снимками и активно обсуждают чудеса природы. Многих восхитило необычное нагромождение застывших глыб. Также всех удивили столбы из кусков льда в человеческий рост, последнее, к слову, уже дело рук отдыхающих.

Таганрожцы и гости города признаются в комментариях, что посещали ледяные пляжи, несмотря на опасность и холодный ветер.

Напомним, гулять среди льда, а также выходить на замерзшую воду крайне опасно. Накануне в регионе во время зимней рыбалки под лед провалились двое мужчин. Кроме этого, совсем недавно троих рыбаков унесло далеко от берега на отколовшейся льдине.