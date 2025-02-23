На берегах залива в Таганроге горожане построили ледяные башни

Напомним, гулять среди льда, а также выходить на замерзшую воду крайне опасно. Накануне в регионе во время зимней рыбалки под лед провалились двое мужчин. Кроме этого, совсем недавно троих рыбаков унесло далеко от берега на отколовшейся льдине.