На берегах залива в Таганроге горожане построили ледяные башни

Ледяные торосы на берегу залива в Таганроге стали местной достопримечательностью. Фотографии зимней красоты можно найти в соцсетях.
Люди с удовольствием делятся своими снимками и активно обсуждают чудеса природы. Многих восхитило необычное нагромождение застывших глыб. Также всех удивили столбы из кусков льда в человеческий рост, последнее, к слову, уже дело рук отдыхающих.
Таганрожцы и гости города признаются в комментариях, что посещали ледяные пляжи, несмотря на опасность и холодный ветер.
Напомним, гулять среди льда, а также выходить на замерзшую воду крайне опасно. Накануне в регионе во время зимней рыбалки под лед провалились двое мужчин. Кроме этого, совсем недавно троих рыбаков унесло далеко от берега на отколовшейся льдине.