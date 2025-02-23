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Глюкоза похудела до 48 кг после скандала в Красноярске

После возвращения к светской жизни вес певицы Глюкозы опустился ниже 48 килограммов.

Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Несмотря на заметное похудение, артистка активно выступает и недавно повысила гонорар за свои концерты — теперь она берет 3 миллиона рублей, что на 500 тысяч больше прежней суммы.

Певица, которая ранее оказалась в центре скандала из-за странного поведения на концерте в Красноярске и прошла курс лечения, снова появляется на столичных вечеринках, в ночных клубах и на концертах. Недавно она также представила новый трек.

В райдере исполнительницы теперь значатся бутылка Hennessy XO, два личных охранника и строгий запрет на несогласованную съемку.

Ранее легендарный красноярский диджей тоже предложил приставлять к звездам охрану.

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