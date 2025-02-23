Глюкоза похудела до 48 кг после скандала в Красноярске

Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Несмотря на заметное похудение, артистка активно выступает и недавно повысила гонорар за свои концерты — теперь она берет 3 миллиона рублей, что на 500 тысяч больше прежней суммы.
Певица, которая ранее оказалась в центре скандала из-за странного поведения на концерте в Красноярске и прошла курс лечения, снова появляется на столичных вечеринках, в ночных клубах и на концертах. Недавно она также представила новый трек.
В райдере исполнительницы теперь значатся бутылка Hennessy XO, два личных охранника и строгий запрет на несогласованную съемку.
Ранее легендарный красноярский диджей тоже предложил приставлять к звездам охрану.