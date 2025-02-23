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«Если неправильно питаться — вес вернется». Белорусский эндокринолог оценила бариатрию, липосакцию и препараты для похудения

Белорусский эндокринолог оценила липосакцию и препараты для похудения.

Источник: Комсомольская правда

Эндокринолог рассказала о липосакции, бариатрии и медпрепаратах, как способах радикально похудеть, сообщает БелТА.

Так, по словам доктора Марины Сташанин, существуют радикальные способы похудеть, но все они с нюансами. Например, бариатрическая хирургия реально помогает человеку похудеть в случаях, если классическим способом через еду это не получается сделать. При этом эндокринолог обратила внимание на то, что это серьезная операция.

— Это на самом деле очень травматическая и сложная операция, я как доктор не советую, — пояснила она.

Другой радикальный способ — липосакцию специалист назвала методом, более направленным не на похудение, а на качество и красоту тела.

— Если ее сделать, но питаться неправильно, никакого эффекта не будет, — уверена диетолог.

И добавила, что также и после бариатрической операции, неправильное питание, несоблюдение порций приведут к тому, что вес вернется.

— Если не менять пищевые привычки, все это бесполезная трата денег, — указала доктор.

А касаемо препаратов для похудения, она подчеркнула, что они должны назначаться только строго врачом, который оценит противопоказания, состояние пациента и необходимость их применения. Препараты для похудения могут быть назначены при сахарном диабете и при ожирении, если человек — в группе риска. Медпрепараты, действительно, помогают похудеть, однако также требуется комплексный подход через питание, чтобы эффект был хорошим.

— Такие препараты принимаются длительно — 2−3 года. И необходимо, чтобы окончательно перестроились пищевые привычки и был долгосрочный эффект, — резюмировала эндокринолог.

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