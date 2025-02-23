«Если неправильно питаться — вес вернется». Белорусский эндокринолог оценила бариатрию, липосакцию и препараты для похудения

А касаемо препаратов для похудения, она подчеркнула, что они должны назначаться только строго врачом, который оценит противопоказания, состояние пациента и необходимость их применения. Препараты для похудения могут быть назначены при сахарном диабете и при ожирении, если человек — в группе риска. Медпрепараты, действительно, помогают похудеть, однако также требуется комплексный подход через питание, чтобы эффект был хорошим.