«Если неправильно питаться — вес вернется». Белорусский эндокринолог оценила бариатрию, липосакцию и препараты для похудения

Эндокринолог рассказала о липосакции, бариатрии и медпрепаратах, как способах радикально похудеть, сообщает БелТА.
Так, по словам доктора Марины Сташанин, существуют радикальные способы похудеть, но все они с нюансами. Например, бариатрическая хирургия реально помогает человеку похудеть в случаях, если классическим способом через еду это не получается сделать. При этом эндокринолог обратила внимание на то, что это серьезная операция.
— Это на самом деле очень травматическая и сложная операция, я как доктор не советую, — пояснила она.
Другой радикальный способ — липосакцию специалист назвала методом, более направленным не на похудение, а на качество и красоту тела.
— Если ее сделать, но питаться неправильно, никакого эффекта не будет, — уверена диетолог.
И добавила, что также и после бариатрической операции, неправильное питание, несоблюдение порций приведут к тому, что вес вернется.
— Если не менять пищевые привычки, все это бесполезная трата денег, — указала доктор.
А касаемо препаратов для похудения, она подчеркнула, что они должны назначаться только строго врачом, который оценит противопоказания, состояние пациента и необходимость их применения. Препараты для похудения могут быть назначены при сахарном диабете и при ожирении, если человек — в группе риска. Медпрепараты, действительно, помогают похудеть, однако также требуется комплексный подход через питание, чтобы эффект был хорошим.
— Такие препараты принимаются длительно — 2−3 года. И необходимо, чтобы окончательно перестроились пищевые привычки и был долгосрочный эффект, — резюмировала эндокринолог.
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