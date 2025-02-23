Сильная вспышка произошла на Солнце

По сведениям ученых, вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты произошла в 5.13 (мск) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82).
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.