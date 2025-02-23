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В Омской области стартовал патриотический лыжный пробег «Марш-бросок»

Мероприятие стартовало в День защитника Отечества.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В День защитника Отечества на Бульваре Победы в Омске стартовал ежегодный лыжный пробег «Марш-бросок». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

В каждом районе к колонне присоединятся школьники, чтобы вместе пройти часть пути. Также запланированы патриотические акции и возложения цветов к памятникам.

Пробег посвящен подвигу 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, сформированной в 1942 году в Калачинске. Это мероприятие проводится в регионе уже в шестой раз.

В понедельник, 24 февраля, участники отправятся в Тарский район, а затем посетят Муромцевский, Седельниковский и Калачинский районы. В последнем районе они завершат маршрут 27 февраля.

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