В Омской области стартовал патриотический лыжный пробег «Марш-бросок»

В День защитника Отечества на Бульваре Победы в Омске стартовал ежегодный лыжный пробег «Марш-бросок». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
В каждом районе к колонне присоединятся школьники, чтобы вместе пройти часть пути. Также запланированы патриотические акции и возложения цветов к памятникам.
Пробег посвящен подвигу 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, сформированной в 1942 году в Калачинске. Это мероприятие проводится в регионе уже в шестой раз.
В понедельник, 24 февраля, участники отправятся в Тарский район, а затем посетят Муромцевский, Седельниковский и Калачинский районы. В последнем районе они завершат маршрут 27 февраля.