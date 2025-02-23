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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал о том, когда Ткачёв выйдет на лёд

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сказал, что не может точно сказать, когда Владимир Ткачёв вернётся на лёд.

Источник: БЕЛТА

«Никаких прогнозов дать не можем и не будем заниматься этим. Ему нужно восстановиться полностью, набрать игровую форму. Самое главное, что нам необходимо, это заключение врачей», — сказал Ги Буше.

Он также отметил, что Ткачёву сейчас нужно восстановить свою игровую форму, чувство времени и другие компоненты. 21 февраля нападающий впервые после долгого перерыва участвовал в тренировке с командой.

На данный момент «Авангард» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. 26 февраля омская команда сыграет на домашнем льду с «Витязем».

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