Мощная вспышка на Солнце произошла 23 февраля — что ждать белорусам

На Солнце в воскресенье, 23 февраля, произошла мощная вспышка на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Раскрывая подробности космической погоды, ученые сообщили белорусам и другим жителям Земли о том, что сильная вспышка класса М была зафиксирована на Солнце около 05.13 утра по минскому времени. При этом сильная солнечная вспышка 23 февраля длилась ровно 23 минуты.
— Зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты, — указали ученые.
При этом из-за солнечной вспышки на Земле в некоторых точках фиксировали ухудшения условий коротковолновой-радиосвязи.
Также, так как вспышки на Солнце сопровождают выбросы солнечной плазмы, то ее облака, достигая Земли, могут спровоцировать магнитные бури.
Еще ледяные блины возникли в Беларуси на Западной Березине в канун Масленицы.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о перепадах температур на неделе с 24 февраля по 2 марта в Беларуси: «Продолжится ослабление морозов».