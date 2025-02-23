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Мощная вспышка на Солнце произошла 23 февраля — что ждать белорусам

Ученые: мощная 23-минутная вспышка произошла на Солнце 23 февраля.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце в воскресенье, 23 февраля, произошла мощная вспышка на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Раскрывая подробности космической погоды, ученые сообщили белорусам и другим жителям Земли о том, что сильная вспышка класса М была зафиксирована на Солнце около 05.13 утра по минскому времени. При этом сильная солнечная вспышка 23 февраля длилась ровно 23 минуты.

— Зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты, — указали ученые.

При этом из-за солнечной вспышки на Земле в некоторых точках фиксировали ухудшения условий коротковолновой-радиосвязи.

Также, так как вспышки на Солнце сопровождают выбросы солнечной плазмы, то ее облака, достигая Земли, могут спровоцировать магнитные бури.

Еще ледяные блины возникли в Беларуси на Западной Березине в канун Масленицы.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о перепадах температур на неделе с 24 февраля по 2 марта в Беларуси: «Продолжится ослабление морозов».