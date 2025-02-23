Мощная вспышка на Солнце произошла 23 февраля — что ждать белорусам

Раскрывая подробности космической погоды, ученые сообщили белорусам и другим жителям Земли о том, что сильная вспышка класса М была зафиксирована на Солнце около 05.13 утра по минскому времени. При этом сильная солнечная вспышка 23 февраля длилась ровно 23 минуты.