Жителям пострадавшего от пожара дома в Иркутске окажут помощь

— Пожар произошел в 8-квартирном доме, он не признан аварийным. Пять жилых помещений находятся в муниципальной собственности. Из-за пожара серьезно пострадала кровля. На месте дежурит автобус, где можно обогреться. С жителями обменялись телефонами, находимся на связи, — прокомментировала глава округа.