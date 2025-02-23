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Жителям пострадавшего от пожара дома в Иркутске окажут помощь

Дом на улице Шпачека загорелся утром 23 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителям пострадавшего от пожара дома на улице Шпачека окажут необходимую помощь. Как сообщили в администрации города, по поручению мэра Руслана Болотова, глава Ленинского округа 24 февраля проведет прием жителей. Также составят документы для ремонта кровли.

— Пожар произошел в 8-квартирном доме, он не признан аварийным. Пять жилых помещений находятся в муниципальной собственности. Из-за пожара серьезно пострадала кровля. На месте дежурит автобус, где можно обогреться. С жителями обменялись телефонами, находимся на связи, — прокомментировала глава округа.

КП-Иркутск сообщала, что пожарным МЧС удалось потушить огонь на площади 200 квадратов. На месте работало 23 специалиста. Пламя разбушевалось утром 23 февраля. Погибших и пострадавших удалось избежать.