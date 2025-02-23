В День защитника Отечества в Ростове возложили цветы к памятнику павшим воинам

Смелость и героизм военнослужащие из донского региона также проявляли в Афганистане, на Северном Кавказе, во время миротворческих операций в Грузии и антитеррористических миссий в Сирии. Сейчас бойцы участвуют в спецоперации. Тысячи уроженцев Ростовской области удостоены государственных наград за героизм и выполнение воинского долга.