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В День защитника Отечества в Ростове возложили цветы к памятнику павшим воинам

Возложение цветов состоялось в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в День защитника Отечества, к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону возложили цветы. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора региона Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.

Также память защитников Родины почтили депутаты Законодательного собрания Ростовской области, представители ЮВО, местной власти и ветеранских организаций, участвовали курсанты и школьники.

Напомним, на фронтах Великой Отечественной войны сражались свыше 700 тысяч жителей Дона, 280 из них получили звание Героя Советского Союза, четверо — дважды. Еще 57 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Смелость и героизм военнослужащие из донского региона также проявляли в Афганистане, на Северном Кавказе, во время миротворческих операций в Грузии и антитеррористических миссий в Сирии. Сейчас бойцы участвуют в спецоперации. Тысячи уроженцев Ростовской области удостоены государственных наград за героизм и выполнение воинского долга.