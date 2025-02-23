В День защитника Отечества в Ростове возложили цветы к памятнику павшим воинам

Сегодня, в День защитника Отечества, к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону возложили цветы. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора региона Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.
Также память защитников Родины почтили депутаты Законодательного собрания Ростовской области, представители ЮВО, местной власти и ветеранских организаций, участвовали курсанты и школьники.
Напомним, на фронтах Великой Отечественной войны сражались свыше 700 тысяч жителей Дона, 280 из них получили звание Героя Советского Союза, четверо — дважды. Еще 57 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Смелость и героизм военнослужащие из донского региона также проявляли в Афганистане, на Северном Кавказе, во время миротворческих операций в Грузии и антитеррористических миссий в Сирии. Сейчас бойцы участвуют в спецоперации. Тысячи уроженцев Ростовской области удостоены государственных наград за героизм и выполнение воинского долга.